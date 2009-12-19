A.Gücü Lemerre'yle anlaştı

T24 - Ankaragücü, uzun süredir devam eden teknik direktör arayışlarının ardından Fransız teknik adam Roger Lemerre ile 6 aylığına anlaşma sağladı.



Sarı-lacivertliler, Fransa Milli Takımı ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupaya uzanan Lemerre ile yapılan görüşmeler sonrasında 6 aylığına sözleşme imzalarken, sezon sonunda da 1 yıllık opsiyon hakkını elinde bulunduracak.



Roger Lemerre, 1998 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda Aime Jacquet'nin yardımcısıyken Jacquet'nin görevden ayrılmasıyla milli takımın başına geçti. 2000 yılında Fransa'yı Avrupa şampiyonu yapan Lemerre, 2001'de de Kondeferasyon Kupası'nı kazandı. Fransa milli takımının 2002 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmesi üzerine görevden ayrılan Lemerre, 2004 yılında Tunus ile Afrika şampiyonluğu sevinci yaşadı.



Sarı-lacivertliler, teknik adam arayışları çerçevesinde daha önce Norveçli Solied ve Fransız Victor Fernandez ile görüşmüş, ancak anlaşma sağlayamamıştı.



