A.Gücü 1 attı, 3 aldı



Turkcell Süper Lig'in 30. haftasında iki Ankara takımının mücadelesinde gülen taraf 3 puana şiddetli ihtiyacı olan Ankaragücü oldu.





Ligde 30. haftanın maçında Ankaragücü, Ankaraspor’u 55. dakikada El Yasa’nın golüyle 1-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını devam ettirdi.



Ankaragücü’nde Hikmet Karaman son haftalardaki klasik onbiri ile sahada mücadele ederken, Ankaraspor’da ise Aykut Kocaman haftalar sonra defansta Batak’a ilk onbirde şans tanıdı. Defansın solunda ise son haftalarda bir çok değişik mevkide oynayan sağ bek Erhan Güven forma giydi.



İlk yarıda Ankaragücü Mehmet Yılmaz ve Iglesias ile bulduğu pozisyonlardan faydalanamazken, Ankaraspor ise rakibine oranla daha çok kontraatak futbolu tercih etti.



İlk yarı sonunda gol olmayınca devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıya Ankaragücü yine hızlı başladı ve aradığı golü 55. dakikada El Yasa ile buldu.



Golü yedikten sonra Ankaraspor biraz daha Ankaragücü kalesinde görünürken, Ankaragücü ise daha temkinli oynamaya başladı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 Ankaragücü’nün üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Ankaragücü puanını 36’ya yükseltirken, Ankaraspor 40 puanda kalmış oldu.



ANKARAGÜCÜ: 1 - ANKARASPOR: 0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kamil Abitoğlu, Neşet Merdin, Emin Yıldırım

Ankaragücü: Serkan, Elyasa, Bouzid, De Santos, İlkem, Semavi, Kerem Şeras, Barbaros Barut, Ceyhun (Dk. 85 Metin Akan), Mehmet Yılmaz (Dk. 80 Murat Duruer), Iglesias (Dk. 90+3 Burak Özsaraç)

Ankaraspor: Senecky, Ömer Aysan (Dk. 70 Baki), Ediz Bahtiyaroğlu, Batak, Erhan Güven, Mehmet Çakır, Adem Koçak, Theo Weeks (Dk. 70 Anıl Taşdemir), Neca, Murat Tosun (Dk. 62 Bilal), Meye

Gol: Dk. 55 Elyasa (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 52 Elyasa, Dk. 66 Barbaros Barut (Ankaragücü)



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada, Mehmet Yılmaz'ın pasında kaleci Senecky ile karşı karşıya kalan Semavi, topa iyi vuramayınca meşin yuvarlak Senecky'de kaldı.



27. dakikada Semavi'nin sağdan yaptığı ortada topla buluşan Iglesias'ın kafa vuruşunda Senecky gole izin vermedi.



32. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Yılmaz ile ver kaç yapan Semavi'nin sert şutunda top üstten auta çıktı.



33. dakikada Ceyhun'un ceza sahası çizgisinden vuruşunda top yandan auta gitti.



40. dakikada Kerem Şeras ortasına iyi yükselen Iglesias'n kafayla vuruşunda kaleci Senecky bir kez daha gole izin vermedi.



41. dakikada Neca'nın kullandığı serbest vuruşta seken topa en son dokunan Meye'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak auta çıktı.



Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'de oynanan maçta Ankaragücü, Ankaraspor'u 1-0 yendi.



46. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Mehmet Yılmaz'ın vuruşunda, top kaleci Senecky'de kaldı.



55. dakikada Ceyhun'un kullandığı korner atışında topa gelişine vuran Elyasa takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



84. dakikada Batak'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.



Karşılaşma Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



