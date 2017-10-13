Agü Spor son saniyede gelen basketle mağlup oldu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- EUROCUP’ta daha önce üç kez final oynayan Kayseri takımı Agü Spor 2017-2018 sezonuna son saniyede yediği basket ile mağlubiyetle başladı.

EuroCup Kadınlar Ligi E Grubunda yer alan ve ilk hafta bir diğer Türk takımı İstanbul Üniversitesi ile karşılaşan Kayseri takımı ilk periyodu 28-24 geride tamamladı. Kayseri takımı dördüncü çeyreğe girilirken farkı iki sayıya indirdi. Dördüncü çeyrekte skoru dengeleyen Agü Spor oyuna ortak oldu. Müsabakanın bitimine 16 saniye kala Gizem ile skoru 74-74’e getirdi. İstanbul Üniversitesi, İlayda Güner\'in son saniyede attığı basket ile maçı 76-74’lük sonuçla kazandı.

Agü Spor ile İstanbul Üniversitesi, Pazar günü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 2’nci haftasında karşı karşıya gelecek.

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