Agü Spor hazırlık maçları için Mersin’de

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Agü Spor, 2 hazırlık maçı yapmak için Mersin’e gitti.

Sezon hazırlıklarını yerli sporcular ile sürdüren Agü Spor bugün sabah saatlerinde Mersin’e hareket etti. Agü Spor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve geçen sezona kadar Girne Üniversitesi adı ile mücadele eden Çukurova Basket\'le karşılaşacak. Menajer Oktay Yamakoğlu, şu bilgileri verdi:

“Kafilede ikisi alt yapıdan olmak üzere tamamı Türk 10 sporcu yer alacak. Mersin’de ilk hazırlık maçlarımızı oynayacağız. İnşallah hiçbir sporcumuz sakatlık yaşamadan Mersin’den güzel bir şekilde döneriz. Yabancı transferlerimizden bir kaçının ev sahipliğini yapacağımız Erciyes Cup öncesi takıma katılmasını bekliyoruz. Sonrasında hazırlıklarımız hız kazanacak.”

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