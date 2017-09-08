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Spor

AGÜ Spor, hazırlık için Mersin'e gitti

Bilyoner

08 Eylül 2017 19:42

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından AGÜ Spor iki hazırlık maçı yapmak için Mersin\'e gitti.
Sezon hazırlıklarını yerli sporcular ile sürdüren AGÜ Spor bugün sabah saatlerinde Mersin\'e hareket etti. Sezonun ilk hazırlık maçlarını yapmak için giden Kayseri temsilcisi bugün Mersin Büyükşehir Belediyespor ile yarın geçen sezona kadar Girne Üniversitesi adı ile mücadele eden 2017 - 2018 sezonundan itibaren Çukurova Basket olarak mücadele edecek olan Mersin\'in ikinci takımı ile karşılaşacak. Konu ile açıklama yapan AGÜ Spor takım menajeri Oktay Yamakoğlu ilk hazırlık maçları yapacaklarını söyleyerek, \" Kafilede ikisi alt yapıdan olmak üzere tamamı Türk on sporcu yer alacak. Mersin\'de ilk hazırlık maçlarımızı oynayacağız. İnşallah hiçbir sporcumuz sakatlık yaşamadan Mersin\'den güzel bir şekilde döneriz.  Yabancı transferlerimizden bir kaçının ev sahipliğini yapacağımız Erciyes Cup öncesi takıma katılmasını bekliyoruz. Sonrasında hazırlıklarımız hız kazanacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Agüsporlu basketbolcuların antrenman öncesi
- Agüspor Takım Menajeri Oktay Yamakoğlu röportajı
- Genel detay

HABER - KAMERA: İLYAS KAPLAN/KAYSERİ, DHA
 

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