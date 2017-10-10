Agü Spor, EuroCup Women’da sezonu açıyor

KAYSERİ, (DHA)- BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), EuroCup Women’da 2017-2018 sezonunu 12 Ekim’de açıyor.

Kayseri ekibi, 12 Ekim Perşembe günü saat 18.00’da deplasmanda bir diğer Türk temsilcisi İstanbul Üniversitesi ile oynayacağı maçla grup aşamasına başlayacak. E Grubu’nda yer alan kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul Üniversitesi’nin yanısıra Polonya ekipleri Sleza Wroclaw ve Basket 90 Gdynia ile mücadele edecek. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.