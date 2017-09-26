Agü Spor, 3'ncü Adana Büyükşehir Basketbol Turnuvası’na katılacak

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Agü Spor sezon öncesi son prova olarak 3\'ncü Adana Büyükşehir Basketbol Turnuvası’na katılacak.

Sezon hazırlıkları için Mersin’de yapılan 2\'nci Özgecan Turnuvası’na katılan Agü Spor buradan Adana’ya geçti. Yarın başlayacak olan 3\'ncü Adana Büyükşehir Belediyesi Basketbol Turnuvası, Adana ASKİ ev sahipliğinde yapılırken Agü Spor, İstanbul Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediye Spor, Yakın Doğu Üniversitesi ve Çukurova Basketbol takımları katılacak. Müsabakalar 27-28-29-30 Eylül tarihleri arasında Menderes Spor Salonu’nda oynanacak.

2017-2018 sezonu öncesi, geçen sezonki yabancı sporcularının alacaklarını ödemediği için transfer yasağı getirilen kulüp yetkilileri diğer taraftan sorunu çözmeye çalışıyor.

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