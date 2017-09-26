T24 LogoT24 Logo
Spor

Agü Spor, 3'ncü Adana Büyükşehir Basketbol Turnuvası’na katılacak

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- BİLYONER

26 Eylül 2017 20:26

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Agü Spor sezon öncesi son prova olarak 3\'ncü Adana Büyükşehir Basketbol Turnuvası’na katılacak.
Sezon hazırlıkları için Mersin’de yapılan 2\'nci Özgecan Turnuvası’na katılan Agü Spor buradan Adana’ya geçti. Yarın başlayacak olan 3\'ncü Adana Büyükşehir Belediyesi Basketbol Turnuvası, Adana ASKİ ev sahipliğinde yapılırken Agü Spor, İstanbul Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediye Spor, Yakın Doğu Üniversitesi ve Çukurova Basketbol takımları katılacak. Müsabakalar 27-28-29-30 Eylül tarihleri arasında Menderes Spor Salonu’nda oynanacak.
2017-2018 sezonu öncesi, geçen sezonki yabancı sporcularının alacaklarını ödemediği için transfer yasağı getirilen kulüp yetkilileri diğer taraftan sorunu çözmeye çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİDHA BİLYONERKadınlar Basketbol LigiAgü SporAdana Büyükşehir Basketbol TurnuvasınaSezonMersindeTurnuvasınaAdanayaYarınAdana Büyükşehir Belediyesi Basketbol Turnuvası Adana ASKİMersin Büyükşehir Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24