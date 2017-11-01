AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi: 99-64

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Elena Chernova (xx), Sergiy Chaykovskyy (xx), Milan Spanic (xx)

AGÜ SPOR: Janset (xx), Dila (xxxx) 23, Nilay (xxx) 9, Gülşah (xx) 5, Miljkovic (xxx) 12, Tolo (xxx) 11, Halime (xx) 9, Page (xxx) 10, İlknur (xx) 4, Gizem (xx) 6, Marginean (xxx) 10.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Neslişah (x), Eylül (x) 5, Ayşe (x) 2, Gardner (xxx) 19, Hande (xx) 13, İlayda (xx) 12, Vanlod (x) 5, Miray (xx) 8.

1’İNCİ PERİYOT: 24-21

İLK YARI: 47-30

3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-51

Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında grubun bir diğer Türk takımı İstanbul Üniversitesi ile karsılasan AGÜ Spor müsabakadan 99-64’lük sonuçla galip ayrıldı.

Müsabakaya 8-0’lık seri ile başlayan AGÜ Spor, periyodun ortalarından itibaren rakibin farkı kapatmasına engel olamadı. Ev sahibi takım ilk periyodu 3 sayı farkla önde tamamladı: 24-21.

İkinci periyodun ilk dakikalarda Gülşah’ın isabetli atışlarıyla farkı çift haneli sayılara çıkartan AGÜ Spor, rakibinin mola almasına neden oldu. İstanbul Üniversitesi\'nin molasından sonra farkı açmaya devam eden Kayseri takımı ilk yarıyı 17 sayı farkla önde tamamladı: 47-30.

Üçüncü çeyrekte isabetli atışlarla farkı açmaya devam eden AGÜ Spor son periyoda 21 sayı farkla önde girdi: 72-51. Dördüncü periyotta genç oyuncuları sahaya süren ev sahibi Agü Spor müsabakayı 35 sayı farkla kazandı: 99-64.

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