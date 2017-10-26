AGÜ Spor - Basket 90 Gdynia: 67-62

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aleksander Pavlov (xx), Gilbert Hoxha (xx), Stylianos Symeonisid (xx)

AGÜ SPOR: Dila (xx) 7, Nilay (xxx) 3, Melis (xx) 4, Miljkovic (xxx) 8, Tolo (xxx) 18, Page (xxx) 15, Marginean (xxx) 12.

BASKET 90 GDYNİA: Jankoska (xx) 12, Copper (xx) 12, Skerovic (x) 6, Kotnis (x), Makurat (x) 5, Jakubiuk (x), Rembiszewska (xx) 10, Aleksandravicius (xx) 12 Vitola (x) 5.

1’İNCİ PERİYOT: 23-07

İLK YARI: 38-35

3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-49

Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu\'nda mücadele eden AGÜ Spor, bu sezonki ilk galibiyetini Polonya takımı Basket 90 Gdynia’yı 67-62’lik skorla yenerek aldı.

Müsabakaya seri sayılar ile başlayan Polonya takımına çabuk cevap veren AGÜ Spor skoru lehine çevirdi. AGÜ Spor sıkı savunması ile rakibin sayılarına engel oldu ve ilk periyodu 16 sayı farkla önde tamamladı: 23-7. Periyottta baskılı oyununu devam ettiren Kayseri takımı çeyreğin son dakikalarında rakibin farkı azaltmasına engel olamadı. Ev sahibi takım devreye 3 sayı önde girdi: 38-35. Dördüncü periyodun ortasına kadar üstünlük iki takım arasında gidip geldi. Sonra mola alan AGÜ Spor üstünlüğünü maç sonuna kadar elinde tutarak maçı 67-62 kazandı.

FOTOĞRAFLI