AGSD: İş dünyası cüzdan ile vicdan arasına sıkıştı

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Karakuş, işsizlikteki son rakamların üzüntü verici olduğunu belirterek, Türk iş dünyasının 'vicdanı ile cüzdanı arasına sıkıştığını' ifade etti.



Karakuş, yaptığı yazılı açıklamada, zor günlerden geçen giyim sanayicileri sektörünün istihdam azaltarak ayakta kalmaya çalıştığını kaydederek, "Bir insanı işten çıkarmak hiç kolay bir iş değil. İnsanın vicdanı sızlıyor. Hepimiz dişleri çekilen file döndük. Belki hala yaşayan bir varlığız ancak, kıymetli dişlerimizi ve değerlerimizi kaybettik. Bundan çok üzüntü duyuyoruz" görüşünü bildirdi.



İşsizlik rakamlarının açıklanacağı günün gecesinde uyumakta zorlandığını ve ortaya çıkan rakamlardan vicdan azabı duyduğunu ifade eden Karakuş, yetişmiş işçiyi işten çıkarmanın, Güneydoğu'da bir askerin şehit olması kadar acı verici olduğunu belirtti.



Karakuş, şunları kaydetti:



"Maalesef bu derin kriz, ekonomideki Mehmetçiklerimizi elimizden alıyor. Her gün bir kaç bin kişiyi şehit vermek, katlanılacak bir acı değil. Bundan sonraki aşamada çıkacak ekonomi paketlerinin içerisinde 'insan; olmak zorunda. 'Şu kadar para gelmiş, bu kadar para çıkmış', hepsi boş. Asıl olan kaç kişi işe girdi, kaç kişi doydu, ona bakmak lazım."



Alınacak tedbirlerin tek tek ve sektörel olmaktan çok, tüketimi tetikleyici ve global olması gerektiğini belirten Karakuş, "Yeni paket, işsizlik hedefli olmak zorunda. Buna karşı önlemlerin başında da istihdam üzerindeki yüklerin alınması geliyor. Krizin iddianamesi iyi okunur, hakim isabetli karar verirse, bu karar ülke için hayırlı bir karar olur. Aksi halde alınan önlemler Yargıtay'dan geri döner" ifadesini kullandı.

