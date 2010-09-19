-AĞRI'DAKİ KAVGADA 3 GÖZALTI AĞRI (A.A) - 19.09.2010 - Ağrı Valiliği, merkeze bağlı Otlubayır köyünde çıkan, köy muhtarının da aralarında bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 11.15 sıralarında merkeze bağlı Otlubayır köyü muhtarı Vehbi Aksoy ile gönüllü köy korucusu Nihat Aslan arasında köy hattından eve su hattı çekilmesi meselesinden kavga çıktığı belirtildi. Muhtar Aksoy'un köy korucusu Aslan'a küfür ettiği ifade edilen açıklamada, Aslan'ın kendisine zimmetli gönüllü köy korucusu piyade tüfeğiyle rastgele ateş açtığı kaydedildi. Saldırıda muhtar Vehbi Aksoy ile yeğenleri Serkan, Sinan, Hakan ve Vahit Aksoy'un öldüğü, Sibel Kılıç, Nurgül Aras ile Ülker Aksoy'un yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi. Olay yerine Murat Jandarma Karakol Komutanlığı Komutanlığından bir tim ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Birimi ve Ağrı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından komando timinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Köyde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Şüpheli Nihat Aslan ile kavgaya karıştığı değerlendirilen Gökmen Aslan ve Ali Kılıç, Murat Jandarma Komutanlığına götürülerek gözaltına alınmıştır. Olaya karışan şüphelilerin yakınları güvenlik gerekçesiyle kolluk kuvvetleri tarafından Ağrı merkeze getirilmiştir. Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısınca adli tahkikata başlanılmıştır.''