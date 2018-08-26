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Ağrı'da yaralanan asker, şehit oldu

Ağrı'daki operasyon 21 Ağustos'ta yapılmıştı

26 Ağustos 2018 00:41

Ağrı’daki terör operasyonunda ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yazılı açıklamasına göre Doğubayazıt ilçesinde bir asker, 21 Ağustos’ta PKK’ya yönelik operasyon sırasında ağır yaralandı.

Asker, kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

Açıklamada “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” dendi.

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