T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli olarak kentin 2 ilçesi ile İzmir'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, 41 kilo 470 gram eroin ele geçirildi, sokakta uyuşturucu sattıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı

19 Ocak 2018 19:43

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli olarak kentin 2 ilçesi ile İzmir\'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, 41 kilo 470 gram eroin ele geçirildi, sokakta uyuşturucu sattıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sokakta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 3 ay süren teknik takip sonucunda Ağrı merkezli, Doğubayazıt ve Patnos ilçeleri ile İzmir\'de geçen 13 Ocak\'ta 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 41 kilo 470 gram eroin, 3 kilo 967 gram esrar, 131 kilo 55 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 6 bin 230 lira, 1 tabanca, bu silaha ait 23 fişek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan HANÇERAĞRI DHA AĞRIEmniyet MüdürlüğüAğrıDoğubayazıtPatnosOcakOperasyondaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24