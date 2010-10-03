-AĞRI'DA TRAFİK KAZASI: 17 YARALI DOĞUBAYAZIT (A.A) - 03.10.2010 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Van'dan Kars'a giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Suriye plakalı yolcu otobüsü, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Somkaya Köyü Tendürek Dağı mevkisinde yağmur nedeniyle kayarak aynı istikamete giden tırla çarpıştı. Mehmet Güller yönetimindeki 06 DA 4126 plakalı otomobil de otobüse çarptı. Yolcu otobüsünde bulunan, Suriye vatandaşı olduğu öğrenilen Aram Aramhan, Zobink Magarian, Souren Baytarian, Nirine Kondiaian, Talar Lehintiyan, Seganus Penteniyas, Arif Elvadi, Kiri Ghozourian, Elepjlan Bentamin, Wartan Tarimadi, Kalostiyan Maral, Khodanisyan Dalita, Ghazarian Manas, Bulbulyan Ohanet, Nerfiz Vartomyan ile otomobil sürücüsü Güller ve yanındaki Mehmet Hatip Güller yaralandı. Yaralıların Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldığı, durumu ağır olan 4 yaralının buradan Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.