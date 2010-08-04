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AĞRI'DA TERÖRİSTLER 3 ARACI KUNDAKLADI ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2010 20:27

-AĞRI'DA TERÖRİSTLER 3 ARACI KUNDAKLADI ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Ağrı'da İl Özel İdaresine ait 3 araç, teröristlerce kundaklandı. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 metre yüksekliğinde yol ıslah çalışmaları yürüten İl Özel İdaresine ait 3 araç, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kundaklandı. Öte yandan Bitlis'in Karınca köyü yakınlarında, el yapımı mayın yapımında kullanılacağı değerlendirilen 15 kilogram amonyum nitrat bulundu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Gediktepe bölgesinde ise teröristlere ait 4 el bombası ile 2 tüfek ele geçirildi. Patlayıcılar güvenlik güçlerince imha edildi.

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