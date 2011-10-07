-Ağrı'da terör saldırısı AĞRI (A.A) - 07.10.2011 - Ağrı Valisi Ali Yerlikaya, ''Yukarı Pamuktaş köyünde bir grup teröristin saldırısı sonucu çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, bir vatandaşımız hayatını kaybetti'' dedi. Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Yukarı Pamuktaş köyünde bir grup teröristin saldırısı sonucu çıkan çatışmada bir teröristin öldürüldüğünü, bir vatandaşın da hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda yaralanan Pakize Gökçe'nin Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirten Yerlikaya, ''Çatışmada şehit olan vatandaşımızın eşi de olayda yaralandı. Alınan bilgi üzerine çok kısa bir sürede olay yerine bir helikopter ve 4 adet zırhlı araç intikal etmiş ve yaralı vatandaşımız Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Şu anda şehit kardeşimizin eşi Pakize hanımın ameliyatı devam ediyor. Herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. 542 bin nüfuslu Ağrı'da teröre izin vermeyeceğiz. Kim bizim birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize silah sıkarsa lanetliyoruz. Düşüncesini, fikrini, zikrini silahla ifade edenleri tüm dünya bir insanlık suçu olarak görüyor'' dedi.