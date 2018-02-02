T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da terör propagandasına 8 tutuklama

Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli tutuklandı

02 Şubat 2018 22:06

Semih YARDIMCI/ PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Patnos ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli tutuklandı. 
Patnos\'da Suriye\'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yapan 8 kişinin evine operasyon yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonda M.M., B.B., F.B., K.Ç., T.O., O.K., C.B. ve M.T. gözaltına alındı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan 8 kişi, Patnos L Tipi Cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Semih YARDIMCI PATNOS Ağrı DHA AĞRI PatnosZeytin Dalı HarekatıSuriye AfrinTürk Silahlı KuvvetleriPKKKCKEmniyet MüdürlüğüCumhuriyetSulh Ceza HakimliğincePatnosTipi CezaevineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24