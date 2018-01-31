Ağrı'da terör operasyonu: 27 gözaltı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkez ve ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

\"İl Emniyet Müdürlüğümüzce; İlimiz Merkezi ve ilçelerinde geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasına dönüşen basın açıklamaları, yürüyüş, örgüt mensupları cenazesi ve Diyadin İlçemizde canlı kalkan olaylarına katıldıkları tespit edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin \'Zeytin Dalı\' adı ile Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yapmış olduğu operasyonu sosyal paylaşım siteleri üzerinden protesto ettikleri ve PKK/KCK terör örgütünü övücü nitelikte paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şahısların suç unsurları ile yakalanmalarına yönelik 30 Ocak 2018 günü İlimiz Merkezi, Doğubayazıt, Diyadin, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 27 şahıs gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 5 Adet ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman (kitap, dergi,) ele geçirilmiş olup, şahısların İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam etmektedir.\"

FOTOĞRAFLI