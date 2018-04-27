T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da tefecilere operasyon : 21 tutuklama

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI merkezli 5 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı

27 Nisan 2018 19:53

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI merkezli 5 ilde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 21\'i tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, \'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik yapma\'’ suçuna karıştıkları gerekçesiyle Ağrı merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 1 ruhsatsız tabanca, 75 fişek, 457 borçlulara ait açık senet, borçlulardan zorla alındığı değerlendirilen taşınmaz mülklere ait tapu senedi ve borç defteri ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan HANÇERAĞRI DHAAĞRIValiliktenAğrıYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24