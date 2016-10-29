Ağrı'da sığınmacılar yolu kapattı!

Ağrı'nın Doğubeyazıd ilçesinde insan kaçakçıları tarafından kandırıldıklarını söyleyen sığınmacılar yolu trafiğe kapattı. Sığınmacılar yolun açılmasının ardından gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Doğubayazıt ilçesinde, insan kaçakçılarının paralarını aldıktan sonra, burada bıraktıklarını söyleyen 100 sığınmacı Doğubayazıt-Ağrı karayolunu kapattı. Olay yerine gelen poliseler, sığınmacılar uzaklaştırarak yolu trafiğe açtı. Yoldan çekilmek istemeyen küçük bir grup ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çoğunluğu Pakistanlı oldukları belirlenen sığınmacılar gözaltına alındı.