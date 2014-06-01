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Ağrı ve Yalova dahil 14 noktada oy verme işlemi sona erdi

Ağrı'da AKP İlçe Seçim Kurulu'na şikayette bulunurken, BDP Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu

01 Haziran 2014 19:17

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin iptal edildiği 13 yer ile ara seçim yapılmasına karar verilen Gömü'de seçmenler bugün, sandık başına gitti. Oy verme işlemlerinin sona erdiği Ağrı ve Yalova'da sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

AKP ile BDP arasında tartışmalara neden olan Ağrı’da, oy verme işlemi 07.00’da başladı ve 16.00’da sona erdi. Katılımın yüksek olduğu seçim sırasında, büyük bir gerginlik yaşanmadı.

AKP, bazı kişilerin parti rozetiyle oy verilen sınıflarda bulunduğu ve olması gerekenden fazla parti müşahidinin görev yaptığı iddiasıyla İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

BDP Ağrı Belediye Başkan adayı Sırrı Sakık ise güvenlik önlemlerinden şikayet etti  ve Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulunduklarını açıkladı. Sakık, oy kullanılan sınıfların kapısında polislerin beklediğini ve bunun 14 metre kuralına aykırı olduğunu ifade etti.

Sandıkların kapanmasının ardından oylar çuvallanarak, sayımın yapılacağı kapalı spor salonuna gönderildi.

 

Yalova'da sandıklar 17.00'da kapandı

 

AKP ile CHP arasında çekişmeye sahne olan Yalova da bugün sandığa gitti. Yalova’da oy verme işlemi saat 17.00’da sona erdi. Yalova’nın birçok noktasında tansiyon yükselirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Oy kullanılan her noktada, sandık gözlemcilerinin yanı sıra milletvekilleri AKP ve CHP’den milletvekilleri de bulundu. Yalovalılar, 15 okul ve bi cezaevinde oy kullandı. 

 

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