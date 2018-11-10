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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9’u tutuklandı

10 Kasım 2018 00:43

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'da, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9’u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, “PKK/KCK Terör Örgütü adına Milis/İşbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda Tutak ve Diyadin ilçelerinde 17 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir. 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

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