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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI'da, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı

27 Kasım 2017 20:22

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI\'da, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı.
Ağrı Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçeleriyle İstanbul\'da, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte üye olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünün propagandasına dönüşen terörist cenazelerine katılan 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 26 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve tabancaya ait 9 fişek, 4 av tüfeği ve tüfeklere ait 105 fişek, uyuşturucu, terör örgütü propagandası içeren kitaplar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, terör örgütü üyelerine ait fotoğraflar, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
​Öte yandan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.  

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