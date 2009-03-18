Ağrı'da PKK yandaşlarına darbe

Ağrı, Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde "Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma" iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı il merkezi ile Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 22 kişiyi gözaltına aldı.



Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 15'i "Terör Örgütü PKK'nın Propagandasını Yapmak" suçundan tutuklanırken,7 kişinin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

