T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da PKK yandaşlarına darbe

Ağrı, Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 15 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

18 Mart 2009 02:00

Ağrı, Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde "Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma" iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişiden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı il merkezi ile Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 22 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 15'i "Terör Örgütü PKK'nın Propagandasını Yapmak" suçundan tutuklanırken,7 kişinin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24