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Ağrı'da PKK operasyonunda 4 memur tutuklandı

Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü belediye çalışanı 4 memur tutuklandı

08 Mayıs 2018 12:23

Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Patnos ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3\'ü belediye çalışanı 4 memur tutuklandı.
Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda Patnos Belediyesi\'nde çalışan Ş.Y., F.T., E.Y. ile İlçe Özel İdaresi\'nde görevli B.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Ş.Y.,F.T.,E.Y. ve B.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'silahlı terör örgütüne üye olma\' ve \'silahlı terör örgütünün propagandasını yapma\' suçlarından tutuklandı. 4 memur, Patnos L Tipi Cezaevi\'ne konuldu. 
 

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