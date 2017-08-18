Ağrı'da PKK operasyonu: 22 gözaltı

Oğuzhan HANÇER / AĞRI (DHA)- AĞRI\'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte üye olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik geçen 15 Ağustos\'ta il merkezi ve ilçe merkezlerinde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait kitap, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.