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Ağrı'da öldürülen minik Leyla'nın babasına araba çarptı

Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir tedavi altına alındı

31 Temmuz 2018 11:50

Ağrı'da ailesiyle birlikte bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir tedavi altına alındı. Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydemir'in 4 yaşındaki kızı Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolmuş, arama kurtarma çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunmuştu.

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