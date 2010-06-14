Ağrı'da molotoflu saldırı

T24 - Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü binasına molotofkokteyli atılması sonucu binada küçük çaplı yangın çıktı. Olayı gerçekleştirdikleri şüphesiyle yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.



Kağızman Caddesi'ndeki Milli Eğitim Müdürlüğüne ait binaya, maskeli kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi.



Binanın giriş kapısı camı kırılarak içeri atılan 2 adet molotofkokteylinin alev almasıyla binada küçük çaplı yangın çıktı. Devriye gezen polisler tarafından fark edilen yangın araçlardaki yangın söndürme tüpleri ile söndürüldü.



Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, karanlıkta kaçmaya çalışan maskeli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.



Olay yerinde inceleme yapan Emniyet Müdürü Naci Kuru, gözaltına alınan 16-17 yaşlarındaki 2 zanlının sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtti.





