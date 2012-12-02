Ağrı'da mayın patlaması: 1 ölü

Doğubayazıt'ta mayın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı.

Yaralılardan Hüsnü Yiğit, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ali Sökmen ise tedavi altına alındı.

Yaralanan Ali Sökmen, yaptığı açıklamada, köyün yakınlarında hayvan otlattıklarını belirterek, “Hüsnü amca benden biraz uzaktı. Bir anda patlama olduğunu gördüm ve şarapnel parçaları benim bacağıma girdi. Köylüler bize yardıma geldi. Birçok hayvanımız da telef oldu” dedi.

Doğubayazıt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralılardan Hüsnü Yiğit'in ,sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yolda yaşamını yitirdiğini belirterek, “Ali Sökmen ise getirildiği Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Sökmen'in sağlık durumu şuan iyi. Tedavisi hastanemizde devam edecek” dedi.

Patlamada 13 koyunun da telef olduğu bildirildi.