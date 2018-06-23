Ağrı'da kulaklar kayıp Leyla'dan gelecek haberde

Ağrı’da 24 Haziran seçim kampanyası çalışmaları Ramazan Bayramı’nın birinci gününde kaybolan 3 yaşındaki Leyla’yı arama çalışmalarının gölgesinde devam etti. 3 yaşındaki Leyla’nın kaybolma olayını yakından takip eden HDP Ağrı Milletvekili Adayı Dirayet Taşdemir, “Sanki yer yarıldı içine girdi” derken; CHP’nin adayı Kemalettin Koçak da "İnsan akıl sır erdiremiyor” yorumunda bulundu. Kent halkının, yerel basın ve kamuoyundan gelen duyarlılığa dikkat çeken Dirayet Taşdemir, ailenin bu ilginin azalmasından kaygı duyduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

“Bayramın ilk günü kayboldu, aileyi önceki gün ziyaret ettim, yeni bir bilgi yok. Kayıp çocukları arayan özel birimde Ağrı’da. Kent kamuoyunun ciddi bir sahiplenmesi var, insanlar gönüllü olarak aramalara katılıyor, yerel basın bu konuda çok duyarlı. Bizim elimizde somut bir bilgi yok. Spekülatif bilgiler geliyor ama yanıltıcı telefonlar geliyor ve aile üzülüyor. Buz burada bir duyarlılık çağrısı yaptık bununu için sizin aracılığınızla tekrar yapalım. Arayıp umut veren, yanlış bilgi verenler var. Özellikle il dışından gelen telefonlarda bunu yaşıyoruz. Bir kötülük hali insan anlamakta zorlanıyor. Bu işin peşini bırakmamak gerekiyor. Baba da bu ilginin zamanla azalmasından korkuyor. Bu anlamda Ağrı’da ilk kez yaşanan bir şey, benzer vakalar hiç gündeme gelmedi. Bir de 40 haneli bir köy. Böyle bir şeyin yaşanması çok şaşırtıcı. Köpekler getirildi, bütün ev ve araziye aradılar ama yer yarıldı çocuk içine girdi."

"HDP tulum çıkarmaya, CHP aradan sıyrılmaya çalışıyor"

HDP, Ağrı'da, AKP’ye bir sandalye kaptırmamak, 4-0 yani tulum çıkarmak için çalışırken, CHP de aradan sıyrılarak bir milletvekilini Meclis'e göndermenin peşinde. HDP’nin Ağrı adaylarından Berdan Öztürk ile Dirayet Taşdemir, CHP’nin Ağrı’da bir kitlesi olduğunu ancak, ilçelerden oy alması gerektiğini ifade ediyor. CHP’nin birinci sıra adayı Kemalettin Koçak da büyük bir ilgi olduğunu ve bunun sandığa yansıyacağına dikkat çekti.

Ağrı halkının yandaş TV kanallarını izlemediğini belirten Taşdemir, "Haberler ketıl tweetinden takip ediliyor" dedi.

“Asıl dönüşüm AKP tabanında”

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, T24’ün seçim çalışmalarıyla ilgili sorusuna, “Biz sahada 4-0 sıfır yaptık ondan eminiz, inanılmaz bir sahiplenme var” cevabını verdi. Kampanyalarını baskı ve tehdit gibi durumlar yüzünden zor koşullarda yürüttüklerine dikkat çeken Taşdemir’in değerlendirmeleri şöyle:

“Bizim için çalışmalar kolay gitmiyor, ciddi anlamda baskı var tabanımıza özellikle kaymakamlar tarafından, çok ciddi tehdit ediliyor, bir şekilde sosyal politikalarla bir şeyler verip insanlara yemin ettiriliyor. İnsanları vicdanıyla yoksulluğa zorlama gibi durumlar yaşanıyor. Buna rağmen insanlar duruşu, vicdanı ve sahiplenme duygusuyla boyun eğmiyorlar. İnsanlar artık yeter diyor. 16 yıllık bir kredi verdik artık yeter diyor.

Ağrı'da dönüşüm asıl AKP tabanında yaşanıyor. Sokakta daha önce AKP’ye oy verenler yanımıza gelerek biz hayal kırıklığı yaşıyoruz, aldatıldık diyor bunu çok bariz biçimde söylüyorlar. Kürt politikası, bu yoksulluk, sömürü düzeni ve kenti rantçı gruba teslim etmeyi vicdanen kabul etmediklerini söylüyor. AKP’ye verdikleri oyu HDP’ye vereceklerini söylüyorlar.”

Geçtiğimiz 7 Haziran seçimlerinden daha güzel bir hava olduğuna dikkat çeken HDP Ağrı Milletvekili adayı Berdan Öztürk de “HDP’nin durumu çok iyi, 4-0 sıfır yapacağız. Ya da 3-1 olur” diye konuştu.