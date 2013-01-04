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Ağrı'da KCK operasyonu: 5 kişi gözaltı

Doğubeyazıt'ta sabah erken saatlerde gerçekleşen operasyonda Belediye Başkanı ve beraberinde 4 kişi gözaltına alındı

04 Ocak 2013 14:08

Ağrı ’nın Doğubayazıt İlçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, Doğubayazıt Belediye Başkanı BDP ’li Canan Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Polisler, sabahın erken saatlerinde Belediye Başkanı Canan Korkmaz’ın evine, Belediye ve dört ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Belediye ve ikametlerde arama yapan polis, Belediye Başkanı Canan Korkmaz, Belediye Meclis Üyesi Nazan Bağlan Söğüt ile BDP ilçe yöneticisi Mehmet Birdal, BDP’li Ahmet Utuş, İsa Karahan’ı gözaltına aldı. Başkan Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, Uluyol Polis Karakolu’na götürüldü. Belediyede aramalar sürerken, Belediye Başkanı Canan Korkmaz ile Belediye Meclis Üyesi Nazan Bağlan Söğüt adliyeye sevk edildi. Adliye önünde basın açıklaması yapan Belediye çalışanları ve BDP’liler yapılan operasyonu kınadıklarını söyledi.

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