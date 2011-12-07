-Ağrı'da KCK operasyonu: 20 gözaltı AĞRI (A.A) - 07.12.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı ile BDP il başkanının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bölücü terör örgütünün kent meclisi yapılanmasına yönelik, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doğubayazıt Belediyesi Başkan Yardımcısı ile BDP İl Başkanının da bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Doğubayazıt İlçe Belediye Başkan Yardımcısı M.B. ve BDP Ağrı İl Başkanı M.A. ile birlikte, B.K., M.Y, D.K, T.A, A.Ş, A.A, M.A, M.H.D, S.G, Y.K, R.Ç, A.İ, B.C, A.Ç. olmak üzere 16 kişi, il genelinde bölücü terör örgütünün sözde kent meclisi yapılanması içerisinde yer aldıkları, yasadışı gösterileri ve terör olaylarını organize ettikleri, kırsala eleman temini için çalışmalar yaptıkları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara patlayıcı madde ile saldırı eylemi ve güvenlik güçlerine karşı saldırı eylemlerini organize ettikleri gerekçesiyle, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden, M.A, A.K, A.A, F.T. ve Y.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.