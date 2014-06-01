T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da kazanan BDP

Ağrı'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre BDP yüzde 52.3, AKP ise yüzde 44 oranında oy aldı

01 Haziran 2014 23:29

Seçimlerin tekrarlandığı Ağrı'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre BDP seçimleri kazandı.  

Ağrı'da şu ana kadar oyların yüzde 82'si sayıldı. Sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre BDP yüzde 52.3, AKP ise yüzde 44 oranında oy aldı. 

BDP'li Sırrı Sakık, AKP adayı Hasan Arslan'a yaklaşık 5 bin oy fark yaptıklarını açıkladıktan sonra BDP'liler kutlamalara başladı.

 

Sandıklar spor salonunda toplandı

 

Zaman gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Ağrı'da belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için seçmenler bu sabah saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Katılım oranının yüksek olduğu seçimde oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı ve sayıma geçildi.

Okullardaki sandıklarda sayım yapıldıktan sonra oluşturulan tutanaklar ve oy torbaları, İlçe Seçim Kurulu kararı ile kent merkezindeki 14 Nisan Spor Salonuna götürüldü. Sandık kurulu başkanları torbaları spor salonunda ortasındaki seçim kurulu görevlilerine teslim eti. Sonuçları gösteren listeler burada toplanarak adayların aldıkları oylar belirlendi.

 

Adayların oy kullandığı sandıklar

 

Seçimi kazanan Sırrı Sakık'ın oy kullandığı Şeref Saraçoğlu İlkokulu'ndaki 1133 numaralı sandıkta AKP'ye 119, BDP'ye 76 oy çıktı.

AKP’nin Belediye Başkan adayı Hasan Arslan ise Şehit Hikmet Koman İlkokulundaki 1091 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Arslan okula eşi Nurgül ve kızı Tuba ile birlikte geldi. İlk olarak Hasan Arslan, daha sonra eşi ve kızı oy kullandı.

 

İşte ilk sonuçlar: 
 


Toplam Sandık : 197 

Toplam Seçmen : 59465 

Açılan Sandık : 163 

Açılan Sandık Oranı : % 82.74 

Kullanılan Oy : 38465 

Geçerli Oy : 37975 

Katılım Oranı : % 77.84 

 

Parti adı - aldığı oy - oranı % 

 

HÜDA-PAR - 65 - 0.171 

DYP - 22 - 0.057 

AKP - 16745 - 44.094 

SP - 435 - 1.145 

HAK-PAR - 31 - 0.081 

LDP - 17 - 0.044 

BDP - 19873 - 52.331 

BTP - 80 - 0.210 

CHP - 45 - 0.118 

MHP - 110 - 0.289 

Özcan Gök - 5 - 0.013
 

 

30 Mart seçimlerindeki sonuçlar

 

30 Mart seçimlerinin sonuçlarına göre, BDP adayı Sırrı Sakık, 20.551 oy ile tüm oyların yüzde 45,92’ini almıştı.

 AKP’ni adayı Hasan Arslan ise, 20,350 oy ile tüm oyların 45,47’sini almıştı.

İlde 30 Mart seçimlerine katılım oranı yüzde 78,54 olarak açıklanmıştı. Toplam kullanılan oy 46,587, toplam geçerli ise oy 44,754 olarak açıklanmıştı.

ETİKETLER

ağrıseçimbdpkazananakpoy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24