Ağrı'da kazanan BDP

Seçimlerin tekrarlandığı Ağrı'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre BDP seçimleri kazandı.
Ağrı'da şu ana kadar oyların yüzde 82'si sayıldı. Sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre BDP yüzde 52.3, AKP ise yüzde 44 oranında oy aldı.
BDP'li Sırrı Sakık, AKP adayı Hasan Arslan'a yaklaşık 5 bin oy fark yaptıklarını açıkladıktan sonra BDP'liler kutlamalara başladı.
Sandıklar spor salonunda toplandı
Zaman gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Ağrı'da belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için seçmenler bu sabah saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Katılım oranının yüksek olduğu seçimde oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı ve sayıma geçildi.
Okullardaki sandıklarda sayım yapıldıktan sonra oluşturulan tutanaklar ve oy torbaları, İlçe Seçim Kurulu kararı ile kent merkezindeki 14 Nisan Spor Salonuna götürüldü. Sandık kurulu başkanları torbaları spor salonunda ortasındaki seçim kurulu görevlilerine teslim eti. Sonuçları gösteren listeler burada toplanarak adayların aldıkları oylar belirlendi.
Adayların oy kullandığı sandıklar
Seçimi kazanan Sırrı Sakık'ın oy kullandığı Şeref Saraçoğlu İlkokulu'ndaki 1133 numaralı sandıkta AKP'ye 119, BDP'ye 76 oy çıktı.
AKP’nin Belediye Başkan adayı Hasan Arslan ise Şehit Hikmet Koman İlkokulundaki 1091 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Arslan okula eşi Nurgül ve kızı Tuba ile birlikte geldi. İlk olarak Hasan Arslan, daha sonra eşi ve kızı oy kullandı.
İşte ilk sonuçlar:
Toplam Sandık : 197
Toplam Seçmen : 59465
Açılan Sandık : 163
Açılan Sandık Oranı : % 82.74
Kullanılan Oy : 38465
Geçerli Oy : 37975
Katılım Oranı : % 77.84
Parti adı - aldığı oy - oranı %
HÜDA-PAR - 65 - 0.171
DYP - 22 - 0.057
AKP - 16745 - 44.094
SP - 435 - 1.145
HAK-PAR - 31 - 0.081
LDP - 17 - 0.044
BDP - 19873 - 52.331
BTP - 80 - 0.210
CHP - 45 - 0.118
MHP - 110 - 0.289
Özcan Gök - 5 - 0.013
30 Mart seçimlerindeki sonuçlar
30 Mart seçimlerinin sonuçlarına göre, BDP adayı Sırrı Sakık, 20.551 oy ile tüm oyların yüzde 45,92’ini almıştı.
AKP’ni adayı Hasan Arslan ise, 20,350 oy ile tüm oyların 45,47’sini almıştı.
İlde 30 Mart seçimlerine katılım oranı yüzde 78,54 olarak açıklanmıştı. Toplam kullanılan oy 46,587, toplam geçerli ise oy 44,754 olarak açıklanmıştı.