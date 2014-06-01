Ağrı'da kazanan BDP

Seçimlerin tekrarlandığı Ağrı'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre BDP seçimleri kazandı.

Ağrı'da şu ana kadar oyların yüzde 82'si sayıldı. Sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre BDP yüzde 52.3, AKP ise yüzde 44 oranında oy aldı.

BDP'li Sırrı Sakık, AKP adayı Hasan Arslan'a yaklaşık 5 bin oy fark yaptıklarını açıkladıktan sonra BDP'liler kutlamalara başladı.

Sandıklar spor salonunda toplandı

Zaman gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Ağrı'da belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için seçmenler bu sabah saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Katılım oranının yüksek olduğu seçimde oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı ve sayıma geçildi.

Okullardaki sandıklarda sayım yapıldıktan sonra oluşturulan tutanaklar ve oy torbaları, İlçe Seçim Kurulu kararı ile kent merkezindeki 14 Nisan Spor Salonuna götürüldü. Sandık kurulu başkanları torbaları spor salonunda ortasındaki seçim kurulu görevlilerine teslim eti. Sonuçları gösteren listeler burada toplanarak adayların aldıkları oylar belirlendi.

Adayların oy kullandığı sandıklar

Seçimi kazanan Sırrı Sakık'ın oy kullandığı Şeref Saraçoğlu İlkokulu'ndaki 1133 numaralı sandıkta AKP'ye 119, BDP'ye 76 oy çıktı.

AKP’nin Belediye Başkan adayı Hasan Arslan ise Şehit Hikmet Koman İlkokulundaki 1091 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Arslan okula eşi Nurgül ve kızı Tuba ile birlikte geldi. İlk olarak Hasan Arslan, daha sonra eşi ve kızı oy kullandı.

İşte ilk sonuçlar:





Toplam Sandık : 197



Toplam Seçmen : 59465



Açılan Sandık : 163



Açılan Sandık Oranı : % 82.74



Kullanılan Oy : 38465



Geçerli Oy : 37975



Katılım Oranı : % 77.84

Parti adı - aldığı oy - oranı %

HÜDA-PAR - 65 - 0.171



DYP - 22 - 0.057



AKP - 16745 - 44.094



SP - 435 - 1.145



HAK-PAR - 31 - 0.081



LDP - 17 - 0.044



BDP - 19873 - 52.331



BTP - 80 - 0.210



CHP - 45 - 0.118



MHP - 110 - 0.289



Özcan Gök - 5 - 0.013



30 Mart seçimlerindeki sonuçlar

30 Mart seçimlerinin sonuçlarına göre, BDP adayı Sırrı Sakık, 20.551 oy ile tüm oyların yüzde 45,92’ini almıştı.

AKP’ni adayı Hasan Arslan ise, 20,350 oy ile tüm oyların 45,47’sini almıştı.

İlde 30 Mart seçimlerine katılım oranı yüzde 78,54 olarak açıklanmıştı. Toplam kullanılan oy 46,587, toplam geçerli ise oy 44,754 olarak açıklanmıştı.