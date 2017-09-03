Ağrı'da kaza: 2 çocuk öldü, 9 yaralı

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Diyadin İlçesi\'nde köpeğe çarpmamak için manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsteki 1\'i bebek 2 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Diyadin Sanayi Sitesi yakınlarından meydana geldi. Serhat Bakırcay yönetimindeki 34 BB 3729 plakalı minibüs, Doğubayazıt\'tan Diyadin İlçesi\'ndeki kaplıcaya gitmek için yola çıktı. Sürücü Serhat Bakırçay, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken direksiyon kontrolünü yitirdi. Uçuruma yuvarlanan minibüsteki 4 aylık Ahmet Yasin Bakırçay ile 3 yaşındaki Belinay Bakırçay kaza yerinde öldü. Yaralanan sürücü Serhat Bakırçay ile aynı aileden 8 kişi Ağrı ve Diyadin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.