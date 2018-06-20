Ağrı'da kaybolan Leyla 5 gündür bulunamıyor; baba: Bulanlar süt versin, çocuğumu açlıktan öldürmesinler

Ağrı’da bayramlaşmak için ailesiyle dedesinin köyüne giden 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolan 5 gündür bulunamıyor. Kızının köyde kaybolacağına ihtimal vermediğini söyleyen baba Nihat Aydemir, "Leyla yemek yemiyor. Sadece süt içiyor. Allah rızası için Leyla’yı bulanlar veya götürenler süt versin. Çocuğumu açlıktan öldürmesinler" dedi.

Ağrı Merkez’de oturan 7 çocuk sahibi Nihat Aydemir ile Şükran Aydemir çifti Ramazan Bayramı’nın ilk gününde merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirhane köyüne gitti. Aynı gün aile köydeki akrabalarıyla bayramlaşırken 3.5 yaşındaki çocukları Leyla Aydemiraniden ortadan kayboldu. Önce camiden kayıp anonsu yapan Aydemir çifti, kızlarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Arama kurtarma ekiplerinin köye gelmesiyle Leyla’nın bulunması için arama çalışmalarına başlandı. Ancak kaybolmasının üzerinden 5 gün geçmesine rağmen küçük Leyla halen bulunamadı.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, yaklaşık 25 hanelik Bezirhane köyünde küçük Leyla’nın bulunması için seferberlik ilan edilmiş durumda. Köyün girişinde güvenlik nedeniyle bulunan jandarma ekipleri köye girip çıkan araç sürücülerine üzerinde Leyla’nın fotoğraflarının yer aldığı kayıp ilanı dağıtıyor. Köye gelen bütün araçlara Leyla’nın kayıp ilanı asılırken, köydeki evlerin duvarlarına, trafik levhalarına ‘Leyla’nın yerini bilen arasın’ ve 0505 022 74 27 numaralı telefonun yazılı olduğu küçük notlar asılmış durumunda.

20 KM, günde 2 kez baştan sona eriyor

Bezirhane köyünün meydanında sabahın erken saatlerinde AFAD’a (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) bağlı arama kurtarma ekipleri, Kızılay’a bağlı ekipler, köy korucuları ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler toplanıyor. Yaklaşık 300 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri önce dört gruba ayrılıyor. Daha sonra ekipler K9 arama kurtarma köpekleri eşliğinde köyün çevresindeki 20 kilometrekarelik alanı doğu, batı, kuzey ve güneyden olmak üzere günde iki kez baştan sona tarıyor. Arama çalışmaları sırasında köydeki metruk evler, sazlıklar ve dereler detaylı bir şekilde aranıyor. Jandarma Özel Harekât timleri de tüm gün köyün çevresinde Leyla’yı arıyor.



Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sorumlusu Rıdvan Birlik ise arama çalışmalarını, “AFAD ekipleri ilk günden beri burada arama çalışmalarımızı yapıyor. Arama kurtarma ekiplerimizi 4 gruba ayırdık. K9 köpekleri ve drone’larla arama çalışmaları yapıyoruz. Arama kurtarma çalışmaları sırasında her türlü ihtimali göz önünde tutuyoruz” dedi.

Anne: Köydeki evlerde yaransın

Kızlarının kaybolmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyleyen baba Nihat Aydemir,“Bayramda babamın mezarını ziyarete etmek için köye geldik. Ailecek mezarlığa gittik. O sırada Leyla yanımdaydı. Mezarlıktan sonra Leyla’yı kardeşime teslim ettim. O da Leyla’yı alıp eve götürdü. Köyümüze yakın olan Doğutepe köyünde bir taziye vardı. Ben taziyeye gittim. O sırada Leyla evden çıkıp Ağrı yolu üzerinde yürümüş. Kardeşim Leyla’yı görüp eve götürüyor. Millet bayramlaşırken Leyla kayboluyor. Kimin aklına gelir ki köyde çocuğun kaybolacağı? Sonuçta bayram günü çocukların hepsi dışarıda. Bayram şekeri topluyorlar” dedi.



Bezirhane köyünde bulunan diğer evlerin aranmadığını söyleyen anne Şükran Aydemir ise “Daha önce kızım hiç kaybolmadı. Ben kızımın kaçırıldığına inanıyorum. Kızımı götürenlere yalvarıyorum onu geri getirsinler. Hiçbir şekilde şikâyetçi olmayacağım. Şu ana kadar bu köydeki evler aranmadı. Ben bu köydeki evlerin de aranmasını istiyorum” diye konuştu.

Baba: Kimdeyse süt versin

Kızının köyde kaybolacağına ihtimal vermediğini söyleyen baba Aydemir, “Bayram günü yan köye içinde bir erkek bir de bayan olan, camları kırık bir araba geliyor. Köyün çocuklarına, ‘Burada bakkal var mı? Arabaya binin sizi bakkala götüreyim’ diyor. Çocuklar binmiyor. Biz o araçtan şüpheleniyoruz” dedi. Kızını bulana 300 bin lira vereceğini söyleyen Aydemir sözlerine şu şekilde devam etti: “Kızımı bulana 300 bin lira vereceğim. O parayı vermeye gücüm yok. Ama akrabalarımın durumu iyi. Kızımı bulana o parayı vereceğiz. Leyla yemek yemiyor. Sadece süt içiyor. Allah rızası için Leyla’yı bulanlar veya götürenler süt versin. Çocuğumu açlıktan öldürmesinler.”