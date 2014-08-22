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Ağrı'da jandarma karakoluna saldırı; 2 asker yaralandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jandarma karakoluna akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi

22 Ağustos 2014 01:03

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Jandarma karakoluna akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı.

MUŞ’un Varto ile Bingöl’ün Karlıova ilçeleri arasındaki karayolunu kapatan PKK yandaşları askere taş ve molotof kokteyli atıp akaryakıt tankerini ateşe verdi. Askerlerde biber gazı sıkarak yolu kapatan grubu dağıtmaya çalıştı.

Sabah saatlerinden itibaren Varto -Karlıova karayolunu kapatan PKK yandaşları, yolu ulaşıma açmaya çalışan askerlerle çatıştı. Jandarma ekipleri yola barikat kuran eylemci grubu akşam saatlerinde polis desteği ile gaz bombaları kullanarak dağıtmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında PKK yandaşları yola barikat olarak koydukları akaryakıt tankerini ateşe verdi. Alev alan tanker kısa süre sonra patladı. Yanan tanker nedeniyle güvenlik güçleri geri çekildi.

Öte yandan yolun kapatıldığı yerde çok sayıda araç içindekilerle beraber mahsur kaldı. Güvenlik güçlerinin geri çekilmesine rağmen gerginlik hala devam ediyor.

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