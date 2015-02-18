Ağrı'da jandarma 6 katlı binayı kuşatıp arama yaptı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe merkezinde Jandarma Özel Harekat Timleri, içinde ailelerin oturduğu 6 katlı bir apartmanın çevresini kuşattı ve arama yaptı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonla ilgili herhangi bir her açıklama yapılmadı. Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri, bugün saat 18.30’da işyerleri kapandıktan sonra Şehit Mehmet Özer Caddesi üzerinde 6 katlı bir apartmanın çevresini kuşattı. Polisin de destek verdiği yoğun güvenlik önlemleri altında apartmana girerek operasyonu başlatan timler, evlerde arama yaptı. Caddeden geçiş kontrollü olarak yapılırken operasyonun kimlere yönelik olduğu konusunda açıklama yapılmadı. Operasyon, devam ediyor.