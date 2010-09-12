Ağrı'da 'evet'ler yüzde 96, Tunceli'de 'hayır'lar yüzde 81

T24 - Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' ve 'hayır' oyları bazı illerde ezici üstünlük sağladı. 'Evet' oyu yüzde 96 oranla Ağrı'da öne çıkarken, Tunceli'de yüzde 81 oy oranıyla 'hayır' oyları üstünlük sağladı.



Anayasa değişikliği referandumu saat 17.00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre Ağrı, Batman, Siirt, Bingöl ve Dİyarbakır'da 'evet' oyları 'hayır' oyları karşısında büyük fark yarattı.



Tunceli, Kırklareli, Edirne, Muğla ve Tekirdağ 'hayır' dedi.



Referandum'da en çok evet ve hayır oyu veren iller şöyle:



Evet:

Ağrı % 96

Batman %95

Bingöl % 95

Siirt %95

Dİyarbakır %94

Hayır:

Tunceli %81

Kırklareli %74

Edirne %73

Muğla %69

Tekirdağ %65

Bölgelere göre oy dağılımı

16 büyükşehir ve Türkiyeeneli sonuçları içi

BÜYÜKŞEHİRLERDE HALK OYLAMASI SONUÇLARI

ADANA

Toplam Sandık : 3828

Toplam Seçmen : 1384153

Açılan Sandık : 1856

Açılan San. Oranı : % 48.48

Kullanılan Oy : 502894

Geçerli Oy : 495379

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 206780 41.741

HAYIR 288599 58.258

ANKARA

Toplam Sandık : 9011

Toplam Seçmen : 3340769

Açılan Sandık : 8830

Açılan San. Oranı : % 97.99

Kullanılan Oy : 2590655

Geçerli Oy : 2565997

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 1380530 53.800

HAYIR 1185467 46.199

ANTALYA

Toplam Sandık : 3805

Toplam Seçmen : 1352837

Açılan Sandık : 3714

Açılan San. Oranı : % 97.60

Kullanılan Oy : 956382

Geçerli Oy : 947904

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 432150 45.590

HAYIR 515754 54.409

BURSA

Toplam Sandık : 5033

Toplam Seçmen : 1842746

Açılan Sandık : 4202

Açılan San. Oranı : % 83.48

Kullanılan Oy : 1238801

Geçerli Oy : 1227588

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 695577 56.662

HAYIR 532011 43.337

DİYARBAKIR

Toplam Sandık : 2667

Toplam Seçmen : 849859

Açılan Sandık : 2524

Açılan San. Oranı : % 94.63

Kullanılan Oy : 254285

Geçerli Oy : 251867

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 245731 97.563

HAYIR 6136 2.436

ERZURUM

Toplam Sandık : 2043

Toplam Seçmen : 473399

Açılan Sandık : 1760

Açılan San. Oranı : % 86.14

Kullanılan Oy : 298113

Geçerli Oy : 295121

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 265626 90.005

HAYIR 29495 9.994

ESKİŞEHİR

Toplam Sandık : 1736

Toplam Seçmen : 569602

Açılan Sandık : 1254

Açılan San. Oranı : % 72.23

Kullanılan Oy : 389995

Geçerli Oy : 383416

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 170186 44.386

HAYIR 213230 55.613

GAZİANTEP

Toplam Sandık : 2814

Toplam Seçmen : 983850

Açılan Sandık : 1678

Açılan San. Oranı : % 59.63

Kullanılan Oy : 413067

Geçerli Oy : 404303

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 289302 71.555

HAYIR 115001 28.444

İSTANBUL

Toplam Sandık : 22850

Toplam Seçmen : 9195177

Açılan Sandık : 15739

Açılan San. Oranı : % 68.87

Kullanılan Oy : 4606012

Geçerli Oy : 4561387

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 2552975 55.969

HAYIR 2008412 44.030

İZMİR

Toplam Sandık : 7608

Toplam Seçmen : 2869074

Açılan Sandık : 7058

Açılan San. Oranı : % 92.77

Kullanılan Oy : 2047801

Geçerli Oy : 2028516

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- -------

EVET 745623 36.757

HAYIR 1282893 63.242

KAYSERİ

Toplam Sandık : 2442

Toplam Seçmen : 812090

Açılan Sandık : 2005

Açılan San. Oranı : % 82.10

Kullanılan Oy : 556460

Geçerli Oy : 551055

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 404510 73.406

HAYIR 146545 26.593

KOCAELİ

Toplam Sandık : 2930

Toplam Seçmen : 1069964

Açılan Sandık : 2711

Açılan San. Oranı : % 92.52

Kullanılan Oy : 785902

Geçerli Oy : 779117

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 471347 60.497

HAYIR 307770 39.5

KONYA

Toplam Sandık : 4011

Toplam Seçmen : 1326846

Açılan Sandık : 3801

Açılan San. Oranı : % 94.76

Kullanılan Oy : 1067172

Geçerli Oy : 1048116

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 822900 78.512

HAYIR 225216 21.487

MERSİN

Toplam Sandık : 3285

Toplam Seçmen : 1113005

Açılan Sandık : 2763

Açılan San. Oranı : % 84.10

Kullanılan Oy : 724039

Geçerli Oy : 723760

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 265860 36.733

HAYIR 457900 63.266

SAKARYA

Toplam Sandık : 1896

Toplam Seçmen : 612574

Açılan Sandık : 1872

Açılan San. Oranı : % 98.73

Kullanılan Oy : 497873

Geçerli Oy : 494929

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 332793 67.240

HAYIR 162136 32.759

SAMSUN

Toplam Sandık : 2804

Toplam Seçmen : 874346

Açılan Sandık : 2804

Açılan San. Oranı : % 100.0

Kullanılan Oy : 731024

Geçerli Oy : 720412

Katılım Oranı : --

Tercih Oy Sayısı Oy Oranı

------------- --------- --------

EVET 485740 67.425

HAYIR 234672 32.574