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Ağrı'da 'evet'ler yüzde 96, Tunceli'de 'hayır'lar yüzde 81

Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' ve 'hayır' oyları bazı illerde ezici üstünlük sağladı.

12 Eylül 2010 03:00

T24 - Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' ve 'hayır' oyları bazı illerde ezici üstünlük sağladı. 'Evet' oyu yüzde 96 oranla Ağrı'da öne çıkarken, Tunceli'de yüzde 81 oy oranıyla 'hayır' oyları üstünlük sağladı.


Anayasa değişikliği referandumu saat 17.00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre Ağrı, Batman, Siirt, Bingöl ve Dİyarbakır'da 'evet' oyları 'hayır' oyları karşısında büyük fark yarattı.


Tunceli, Kırklareli, Edirne, Muğla ve Tekirdağ 'hayır' dedi.


Referandum'da en çok evet ve hayır oyu veren iller şöyle:


Evet:

Ağrı % 96

Batman %95

Bingöl % 95

Siirt %95

Dİyarbakır %94



Hayır:

Tunceli %81

Kırklareli %74

Edirne %73

Muğla %69

Tekirdağ %65



Bölgelere göre oy dağılımı
 
16 büyükşehir ve Türkiyeeneli sonuçları içi


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BÜYÜKŞEHİRLERDE HALK OYLAMASI SONUÇLARI

          

                 ADANA            

    

     Toplam Sandık     :      3828

     Toplam Seçmen     :   1384153

     Açılan Sandık     :      1856

     Açılan San. Oranı :  %  48.48

     Kullanılan Oy     :    502894

     Geçerli Oy        :    495379

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                       Oy Sayısı                   Oy Oranı 

     -------------           ---------                       -------- 

     EVET                       206780                       41.741 

     HAYIR                    288599                        58.258 

 

                 ANKARA            

    

     Toplam Sandık      :      9011

     Toplam Seçmen     :   3340769

     Açılan Sandık        :      8830

     Açılan San. Oranı  :  %  97.99

     Kullanılan Oy        :   2590655

     Geçerli Oy             :   2565997

     Katılım Oranı        :        --

    

     Tercih                         Oy Sayısı                   Oy Oranı 

     -------------                          ---------                     -------- 

     EVET                         1380530                  53.800 

     HAYIR                      1185467                   46.199 

 

    

   ANTALYA           

    

     Toplam Sandık     :      3805

     Toplam Seçmen     :   1352837

     Açılan Sandık     :      3714

     Açılan San. Oranı :  %  97.60

     Kullanılan Oy     :    956382

     Geçerli Oy        :    947904

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                         Oy Sayısı                 Oy Oranı 

     -------------              ---------                   -------- 

     EVET                         432150                     45.590 

     HAYIR                      515754                      54.409 

     

 

   BURSA            

    

     Toplam Sandık     :      5033

     Toplam Seçmen     :   1842746

     Açılan Sandık     :      4202

     Açılan San. Oranı :  %  83.48

     Kullanılan Oy     :   1238801

     Geçerli Oy        :   1227588

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                         Oy Sayısı                 Oy Oranı 

     -------------               ---------                   -------- 

     EVET                         695577                    56.662 

     HAYIR                      532011                     43.337 

     

 

   DİYARBAKIR          

    

     Toplam Sandık     :      2667

     Toplam Seçmen     :    849859

     Açılan Sandık     :      2524

     Açılan San. Oranı :  %  94.63

     Kullanılan Oy     :    254285

     Geçerli Oy        :    251867

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                        Oy Sayısı                  Oy Oranı 

     -------------               ---------                   -------- 

     EVET                         245731                      97.563 

     HAYIR                      6136                         2.436 

   

 

      ERZURUM           

    

     Toplam Sandık     :      2043

     Toplam Seçmen     :    473399

     Açılan Sandık     :      1760

     Açılan San. Oranı :  %  86.14

     Kullanılan Oy     :    298113

     Geçerli Oy        :    295121

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                       Oy Sayısı                   Oy Oranı 

     -------------           ---------                       -------- 

     EVET                     265626                        90.005 

     HAYIR                  29495                          9.994 

     

 

   

                ESKİŞEHİR          

    

     Toplam Sandık     :      1736

     Toplam Seçmen     :    569602

     Açılan Sandık     :      1254

     Açılan San. Oranı :  %  72.23

     Kullanılan Oy     :    389995

     Geçerli Oy        :    383416

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                     Oy Sayısı                     Oy Oranı 

     -------------           ---------                      -------- 

     EVET                     170186                        44.386 

     HAYIR                  213230                       55.613 

 

 

GAZİANTEP           

    

     Toplam Sandık     :      2814

     Toplam Seçmen     :    983850

     Açılan Sandık     :      1678

     Açılan San. Oranı :  %  59.63

     Kullanılan Oy     :    413067

     Geçerli Oy        :    404303

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                     Oy Sayısı                     Oy Oranı 

     -------------           ---------                      -------- 

     EVET                     289302                          71.555 

     HAYIR                  115001                          28.444

 

 

İSTANBUL           

    

     Toplam Sandık     :     22850

     Toplam Seçmen     :   9195177

     Açılan Sandık     :     15739

     Açılan San. Oranı :  %  68.87

     Kullanılan Oy     :   4606012

     Geçerli Oy        :   4561387

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                     Oy Sayısı                     Oy Oranı 

     -------------           ---------                      -------- 

     EVET                     2552975                      55.969 

     HAYIR                  2008412                     44.030 

 

            İZMİR            

    

     Toplam Sandık     :      7608

     Toplam Seçmen     :   2869074

     Açılan Sandık     :      7058

     Açılan San. Oranı :  %  92.77

     Kullanılan Oy     :   2047801

     Geçerli Oy        :   2028516

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                     Oy Sayısı                     Oy Oranı 

     -------------           ---------                      ------- 

     EVET                745623                36.757 

     HAYIR              1282893                          63.242 

     

 

KAYSERİ           

    

     Toplam Sandık     :      2442

     Toplam Seçmen     :    812090

     Açılan Sandık     :      2005

     Açılan San. Oranı :  %  82.10

     Kullanılan Oy     :    556460

     Geçerli Oy        :    551055

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                     Oy Sayısı                     Oy Oranı 

     -------------           ---------                      -------- 

     EVET                     404510                        73.406 

     HAYIR                  146545                       26.593

 

KOCAELİ           

    

     Toplam Sandık     :      2930

     Toplam Seçmen     :   1069964

     Açılan Sandık     :      2711

     Açılan San. Oranı :  %  92.52

     Kullanılan Oy     :    785902

     Geçerli Oy        :    779117

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                     Oy Sayısı                     Oy Oranı 

     -------------           ---------                      -------- 

     EVET                     471347                        60.497 

     HAYIR                  307770                       39.5

 

KONYA             

    

     Toplam Sandık     :      4011

     Toplam Seçmen     :   1326846

     Açılan Sandık     :      3801

     Açılan San. Oranı :  %  94.76

     Kullanılan Oy     :   1067172

     Geçerli Oy        :   1048116

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                                 Oy Sayısı                     Oy Oranı 

     -------------                       ---------                      -------- 

     EVET                                 822900                        78.512 

     HAYIR                              225216                        21.487 

 

 

MERSİN            

    

     Toplam Sandık     :      3285

     Toplam Seçmen     :   1113005

     Açılan Sandık     :      2763

     Açılan San. Oranı :  %  84.10

     Kullanılan Oy     :    724039

     Geçerli Oy        :    723760

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                                 Oy Sayısı                     Oy Oranı 

     -------------                       ---------                      -------- 

     EVET                                 265860                        36.733 

     HAYIR                              457900                        63.266 

 

 

SAKARYA           

    

     Toplam Sandık     :      1896

     Toplam Seçmen     :    612574

     Açılan Sandık     :      1872

     Açılan San. Oranı :  %  98.73

     Kullanılan Oy     :    497873

     Geçerli Oy        :    494929

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                                 Oy Sayısı                     Oy Oranı 

     -------------                       ---------                      -------- 

     EVET                                 332793                        67.240 

     HAYIR                              162136                        32.759 

 

  SAMSUN            

    

     Toplam Sandık     :      2804

     Toplam Seçmen     :    874346

     Açılan Sandık     :      2804

     Açılan San. Oranı :  %  100.0

     Kullanılan Oy     :    731024

     Geçerli Oy        :    720412

     Katılım Oranı     :        --

    

     Tercih                                 Oy Sayısı                     Oy Oranı 

     -------------                       ---------                      -------- 

     EVET                                 485740                       67.425 

     HAYIR                              234672                       32.574     


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