Ağrı'da 'evet'ler yüzde 96, Tunceli'de 'hayır'lar yüzde 81

12 Eylül 2010 03:00
T24 - Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' ve 'hayır' oyları bazı illerde ezici üstünlük sağladı. 'Evet' oyu yüzde 96 oranla Ağrı'da öne çıkarken, Tunceli'de yüzde 81 oy oranıyla 'hayır' oyları üstünlük sağladı.
Anayasa değişikliği referandumu saat 17.00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre Ağrı, Batman, Siirt, Bingöl ve Dİyarbakır'da 'evet' oyları 'hayır' oyları karşısında büyük fark yarattı.
Tunceli, Kırklareli, Edirne, Muğla ve Tekirdağ 'hayır' dedi.
Referandum'da en çok evet ve hayır oyu veren iller şöyle:
Evet:
Ağrı % 96
Batman %95
Bingöl % 95
Siirt %95
Dİyarbakır %94
Hayır:
Tunceli %81
Kırklareli %74
Edirne %73
Muğla %69
Tekirdağ %65
BÜYÜKŞEHİRLERDE HALK OYLAMASI SONUÇLARI
ADANA
Toplam Sandık : 3828
Toplam Seçmen : 1384153
Açılan Sandık : 1856
Açılan San. Oranı : % 48.48
Kullanılan Oy : 502894
Geçerli Oy : 495379
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 206780 41.741
HAYIR 288599 58.258
ANKARA
Toplam Sandık : 9011
Toplam Seçmen : 3340769
Açılan Sandık : 8830
Açılan San. Oranı : % 97.99
Kullanılan Oy : 2590655
Geçerli Oy : 2565997
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 1380530 53.800
HAYIR 1185467 46.199
ANTALYA
Toplam Sandık : 3805
Toplam Seçmen : 1352837
Açılan Sandık : 3714
Açılan San. Oranı : % 97.60
Kullanılan Oy : 956382
Geçerli Oy : 947904
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 432150 45.590
HAYIR 515754 54.409
BURSA
Toplam Sandık : 5033
Toplam Seçmen : 1842746
Açılan Sandık : 4202
Açılan San. Oranı : % 83.48
Kullanılan Oy : 1238801
Geçerli Oy : 1227588
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 695577 56.662
HAYIR 532011 43.337
DİYARBAKIR
Toplam Sandık : 2667
Toplam Seçmen : 849859
Açılan Sandık : 2524
Açılan San. Oranı : % 94.63
Kullanılan Oy : 254285
Geçerli Oy : 251867
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 245731 97.563
HAYIR 6136 2.436
ERZURUM
Toplam Sandık : 2043
Toplam Seçmen : 473399
Açılan Sandık : 1760
Açılan San. Oranı : % 86.14
Kullanılan Oy : 298113
Geçerli Oy : 295121
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 265626 90.005
HAYIR 29495 9.994
ESKİŞEHİR
Toplam Sandık : 1736
Toplam Seçmen : 569602
Açılan Sandık : 1254
Açılan San. Oranı : % 72.23
Kullanılan Oy : 389995
Geçerli Oy : 383416
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 170186 44.386
HAYIR 213230 55.613
GAZİANTEP
Toplam Sandık : 2814
Toplam Seçmen : 983850
Açılan Sandık : 1678
Açılan San. Oranı : % 59.63
Kullanılan Oy : 413067
Geçerli Oy : 404303
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 289302 71.555
HAYIR 115001 28.444
İSTANBUL
Toplam Sandık : 22850
Toplam Seçmen : 9195177
Açılan Sandık : 15739
Açılan San. Oranı : % 68.87
Kullanılan Oy : 4606012
Geçerli Oy : 4561387
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 2552975 55.969
HAYIR 2008412 44.030
İZMİR
Toplam Sandık : 7608
Toplam Seçmen : 2869074
Açılan Sandık : 7058
Açılan San. Oranı : % 92.77
Kullanılan Oy : 2047801
Geçerli Oy : 2028516
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- -------
EVET 745623 36.757
HAYIR 1282893 63.242
KAYSERİ
Toplam Sandık : 2442
Toplam Seçmen : 812090
Açılan Sandık : 2005
Açılan San. Oranı : % 82.10
Kullanılan Oy : 556460
Geçerli Oy : 551055
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 404510 73.406
HAYIR 146545 26.593
KOCAELİ
Toplam Sandık : 2930
Toplam Seçmen : 1069964
Açılan Sandık : 2711
Açılan San. Oranı : % 92.52
Kullanılan Oy : 785902
Geçerli Oy : 779117
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 471347 60.497
HAYIR 307770 39.5
KONYA
Toplam Sandık : 4011
Toplam Seçmen : 1326846
Açılan Sandık : 3801
Açılan San. Oranı : % 94.76
Kullanılan Oy : 1067172
Geçerli Oy : 1048116
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 822900 78.512
HAYIR 225216 21.487
MERSİN
Toplam Sandık : 3285
Toplam Seçmen : 1113005
Açılan Sandık : 2763
Açılan San. Oranı : % 84.10
Kullanılan Oy : 724039
Geçerli Oy : 723760
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 265860 36.733
HAYIR 457900 63.266
SAKARYA
Toplam Sandık : 1896
Toplam Seçmen : 612574
Açılan Sandık : 1872
Açılan San. Oranı : % 98.73
Kullanılan Oy : 497873
Geçerli Oy : 494929
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 332793 67.240
HAYIR 162136 32.759
SAMSUN
Toplam Sandık : 2804
Toplam Seçmen : 874346
Açılan Sandık : 2804
Açılan San. Oranı : % 100.0
Kullanılan Oy : 731024
Geçerli Oy : 720412
Katılım Oranı : --
Tercih Oy Sayısı Oy Oranı
------------- --------- --------
EVET 485740 67.425
HAYIR 234672 32.574
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