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Ağrı'da düğün dönüşü kazada 21 yaralı

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Eleşkirt İlçesi'ndeki düğünden Diyadin İlçesi'ne dönenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı

11 Ekim 2017 12:35

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Eleşkirt İlçesi\'ndeki düğünden Diyadin İlçesi\'ne dönenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Ağrı\'da, Mehmet Yardımcı yönetimindeki 25 LF 596 plakalı minibüs, dün saat 23.00 sıralarında Ağrı- İran karayolunun kent merkezindeki Ağrı Hayvan Borsası Mevki\'nde bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Yardımcı ile birlikte Eleşkirt İlçesi\'ndeki düğünden Diyadin İlçesi\'ne dönen  6 aylık Rıdvan, Şerzan (3), Beyza (5), Erhan (7), Berfin (10), Muhammed (11), Nadime (14), Şilan (16), Erkan (17), Songül (23), Siyaset (36), Burhan (37), Ramazan (44), Hava (51) ve Şamil Dağcı (70), Yüksel (12) ve Hancan Yardımcı, Şeman Tunca (27) ve Emrah Demir (14) ile Ahmet Hasan (7), yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Ağrı Devlet ve Özel Yaşam Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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