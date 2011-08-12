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Ağrı'da doğalgaz hattına saldırı

Ağrı'da İran'dan gelen doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Valilik, olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Ağrı'da İran'dan gelen doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Valilik, olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Kent merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Çamurlu köyü mevkiindeki doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

Saat 23.00 sıralarındaki patlamadan sonra yükselen alevler çevre ilçelerden de farkedildi.

Ağrı Valiliği olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini, bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı

Yangının sönmesi için hattaki doğalgaz vanaları kapatıldı.

Bu arada, dumandan etkilen bazı köylüler kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.


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