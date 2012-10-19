Ağrı'da doğal gaz boru hattında patlama: 28 asker yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Olayda 28 asker yaralandı.

Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, ilçeye bağlı Türkeli köyü yakınlarında BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattında askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Vali Tekinarslan, yaralı askerlerin Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde ilk tedavilerinin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.

Patlamada, 28 askerin çeşitli şekillerde yaralandığını ifade eden Tekinarslan, vücudunda 3'üncü derece yanık bulunan 1 askerin ise Erzurum'a gönderildiğini söyledi.

Vali Tekinarslan, şunları kaydetti:

"Doğal gaz boru hattına teröristlerce uzaktan kumandalı zaman ayarlı patlayıcı saldırı düzenlendi. Patlama esnasında karayolunun güvenliğiyle ilgili personel çeşitli şekillerde yaralandı. Çoğu yanık vakası. Ama yanıkların büyük kısmı hafif. Patlamanın ardından yaralanan askerlerimiz hastaneye ulaştılar. Hayati riski olan personelimiz ambulanslarla intikal etti. Sağlıkçı arkadaşlarımız seferber oldu. Allah esirgedi."

Olayda can kaybının olmadığını, durumun kontrol altında olduğuna dikkati çeken Tekinarslan, "Bu hainlerin nerede, ne zaman, ne yapacakları görülmüş oldu. Bu tür olaylar bizi hiçbir zaman yılgınlığa düşürmez. Ağrı'da bütün vatandaşlarımız hastaneye akın etti. Bu hain saldırıyı lanetlediler" dedi.

Tekinarslan, patlamanın teröristler tarafından yapıldığını bildiklerini, bölgede yangının söndürüldüğünü, güvenlik güçlerinin patlamayı yapan ekiplerin peşinde olduğunu kaydetti.

Vali yaralı askerleri ziyaret etti

Ağrı Devlet Hastanesi'ne de gelen Tekinarslan, yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında Ağrı Sağlık Müdürü İsmet Kolomoç ile hastane başhekimi Fatih Selvi'den bilgi aldı. Yaralanan askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Tekinarslan, askerlerle bir süre sohbet etti.

Tekinarslan, hastane çıkışında yaptığı açıklamada da Ağrılıların olay sonrası gösterdiği dayanışmaya teşekkür etti.

Hem doğal gaz boru hattında hem yol güvenliğinin sorumlusu personellerin yanık vakasıyla karşı karşıya kaldığını belirten Tekinarslan, "Toplamda 28 askeri personelimiz çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunlardan birisi sadece 3'üncü derece yanık teşhisi konularak Erzurum'a sevk edildi. Diğer askerlerimizin sağlık durumları son derece iyi. Bugün müşahede altında tutulacak olanlar var. Yanık tedavisi yapılan askerimiz var. Bir askerimizin ayak parmağında kırık var, alçıya alındı. Onun dışında herhangi bir sorun yok.'' dedi.

Tekinarslan, çok ciddi bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü belirterek, '' Askerlerimizde bir sıkıntı yok. Bıraksak hemen görev yerlerine giderler '' diye konuştu.