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Ağrı’da cezaevine bombalı saldırı!

Bomba, cezaevine isabet etmedi

01 Şubat 2017 01:07

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı.Patlayıcı, cezaevine isabet etmeyerek cezaevinin yanına düştü ve büyük bir gürültüyle patladı.

Cumhuriyet’in haberine göre olay, saat 19.30 sıralarında 1 Nolu Iğdır Caddesi üzerinde meydana geldi.

Doğubayazıt A2 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gelen saldırgan ya da saldırganlar, cezaevine el yapımı patlayıcı attı.

Patlayıcı, cezaevine isabet etmeyerek cezaevinin yanına düştü ve büyük bir gürültüyle patladı.

Çevrede bulunan çok sayıda evin camları kırılırken, olay yerine giden polis ekipleri inceleme yaparak, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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