Ağrı'da çatışma: Binbaşı şehit

Ağrı'da güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Binbaşı Süleyman Can şehit oldu, 1 uzman çavuş ile 4 er de yaralandı.



Ağrı Valisi Mehmet Çetin’in verdigi bilgiye göre, merkeze bağlı Cumaçay Bölgesi'ndeki Çemçe Dağı'nda teröristlerle güvelik güçleri arasında bugün saat 11.30 sıralarında sıcak temas sağlandı. Teröristlerin Çemçe Dağı'ndaki mağaralara yerleştiği istihbaratı üzerine Skorsky helitopleriyle bölgeye timler indirildi. Arama ve tarama faaliyetleri sırasında güvenlik güçlerinin ‘dur’ ihtarına ateşle karşılık veren bir grup teröristle çıkan çatışmada Jandarma Binbaşı Süleyman Can şehit oldu. Çatışmada 1 uzman çavuş ile 4 er de yaralandı. Bölgeden Sikorsky helikopterle alınan yaralı askerler, Ağrı Askeri Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kan vermek için hastaneye akın ettiler



Ağrı Valisi Mehmet Çetin, askeri hastaneye giderek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı askerlere kan vermek için askerlerin silah arkadaşları, polisler ve sivil vatandaşlar Ağrı Devlet Hastanesi'ne akın etti.



İran’dan kaçan ve Küçük Ağrı Dağı üzerinden giriş yapan teröristlerin Muş, Bingöl ve Tunceli’ye geçmek için kullandıkları yol olan Çemçe Dağı’nda tüm yollar tutuldu. Sarıkamış, Kağızman ve Ağrı arasındaki bölgeye, helikopter destekli birlikler gönderildi. Teröristlerin yakalanması için operasyonlar aralıksız sürüyor.



Bingöl'de dört yaralı



Bingöl’de kış üstlenmesi için sığınaklarına döndükleri belirlenen yaklaşık 60 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyon kapsamında, Karlıova ile Yedisu İlçeleri arasındaki kırsal kesimde araziye önceden döşenmiş mayına basan 4 geçici köy korucusu ağır yaralandı. Yaralı korucular helikopterle Elazığ Askeri Hastanesi’ne götürüldü.

Terör örgütü PKK’nın Kandil Dağı’ndaki elebaşılarının telsiz talimatıyla ‘kış bastırmadan yerlerinize dönün’ talimatını verdiği belirlenen ve bulundukları yer saptanmaya çalışılan yaklaşık 60 teröristi etkisiz hale getirmek için Karlıova, Yedisu, Kiğı Adaklı ilçelerinin kırsal kesimi ve Karacehennem Mevkii’nde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



Elazığ 8’inci Kolordu Komutanlığı, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda PKK’lı teröristlerin bulunabileceği alanlara Sikorsky helikopterlerle Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi. Teröristlerin geçiş yolları ve stratejik alanlar tutuldu.

Operasyon kapsamında Karlıova ile Yedisu İlçeleri arasındaki kırsal bölgede PKK’lıların araziye döşediği mayına basan 4 korucu ağır yaralandı. Yaralı korucular askeri helikopterle Elazığ Askeri Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Operasyon devam ediyor.









