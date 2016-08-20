Ağrı'da çatışma; 3 asker yaralandı

Ağrı'da PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 3 asker yaralandı, 1 PKK'lı öldürüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin Sinek Yaylası'nda PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada, 3 güvenlik görevlisi yaralandı, 1 PKK'lı öldürüldü. Yaralanan askerler, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçlerince, bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.
Ağrı Valisi Musa Işın, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel ile İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, yaralı askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.