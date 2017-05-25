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Ağrı'da çatışma; 2 şehit; 4 yaralı

Tendürek Dağı kırsalında çatışma yaşandı

Fotoğraf: Arşiv

25 Mayıs 2017 14:51

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında PKK'lılarla çatışma yaşandı. PKK'lılar tarafından açılan ateş sonucu bir asker ve bir korucu şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, dün öğle saatlerinde PKK’lıların yol keserek tırları ateşe verdikleri bölgede operasyon başlatıldı. Bölgede sürdürülen operasyon sırasında PKK'lılarla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir korucu ve bir asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Tendürek Dağı kırsalında çatışmanın devam ettiği belirtildi.

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AğrıDoğubayazıt ilçesiTendürek DağıPKKşehit

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