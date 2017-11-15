T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da çatışma: 1 uzman çavuş şehit (2)

4 TERÖRİST, ÖLDÜRÜLDÜ Ağrı Valiliği'nce, Eleşkirt ilçesi kırsalında gerçekleşen operasyonda 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu

15 Kasım 2017 15:57

4 TERÖRİST, ÖLDÜRÜLDÜ
Ağrı Valiliği\'nce, Eleşkirt ilçesi kırsalında gerçekleşen operasyonda 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eleşkirt\'teki operasyona ilişkin \"Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah saatlerinde ilimiz Eleşkirt ilçesi sınırları içerisinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca çatışma esnasında 1 uzman çavuşumuz şehit olmuştur\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TERÖRİSTValiliği EleşkirtEleşkirtJandarma KomutanlığıAyrıca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24