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Ağrı'da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı

31 Ocak 2018 22:10

Ağrı Doğubayazıt'ta güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı. Çatışmanın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir er ile bir uzman çavuş yaralandı.

Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yaralı er buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, uzman çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgede operasyon başlatıldı.

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