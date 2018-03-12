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Ağrı'da çatışma: 1 şehit!

Ağrı'da yola döşenen patlayıcının patlaması sonucu 2 çocuk yaralandı

12 Mart 2018 21:00

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında PKK'lılarla sıcak temas sağladı. 

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzman çavuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edilirken, operasyon Ağrı ve Doğubayazıt’tan gelen jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Valilik'ten açıklama

Çatışma sırasında yola önceden döşenen bir patlayıcı da sivil bir minibüsün üstünden geçmesi sonucu payladı. Olayda 2 çocuk yaralandı. Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerce çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olmuştur. Devam eden çatışmada bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır" denildi.

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