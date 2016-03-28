Ağrı’da canlı bomba şüphesiyle bir kişi yakalandı

Ağrı'da, "canlı bomba" ve "fedai" tarzı eylem yapabileceği değerlendirilen bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde bulunan Sema Kültür Merkezi'nde 26 Mart'ta operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon neticesinde "canlı bomba" ve "fedai" tarzı eylem yapabileceği değerlendirilen T.Y'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmiş, mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.