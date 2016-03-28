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Ağrı’da canlı bomba şüphesiyle bir kişi yakalandı

T.Y isimli şüphelinin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandığı bildirildi

28 Mart 2016 20:18

Ağrı'da, "canlı bomba" ve "fedai" tarzı eylem yapabileceği değerlendirilen bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde bulunan Sema Kültür Merkezi'nde 26 Mart'ta operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon neticesinde "canlı bomba" ve "fedai" tarzı eylem yapabileceği değerlendirilen T.Y'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmiş, mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

 

  

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