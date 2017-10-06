T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da 'ByLock' operasyonu: 7 tutuklama

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı

06 Ekim 2017 15:03

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ/PDY\'nin haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 7\'si tutuklandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, \"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan \'ByLock\' programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 Eylül 2017 günü ilimiz merkezi, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucu aralarında asker, öğretmen, memur ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 04 Ekim 2017 günü adli mercilere sevk edilen şüplelilerden 7\'si tutuklandı, 3\'ü de adli kontrol kararı serbest bırakıldı” denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan HANÇERAĞRI DHA AĞRI PatnosEleşkirtZanlılardan 7 Ağrı ValiliğindenSilahlı TerörOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEylülPatnosGerçekleştirilenEkim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24